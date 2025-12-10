CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Talisca kararı! SK Brann maçında....

Fenerbahçe'de Talisca kararı! SK Brann maçında....

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco; Jhon Duran'ın cezalı, Youssef En Nesyri'nin ise formsuz olmasından dolayı SK Brann maçında Anderson Talisca'yı santrfor olarak görevlendirecek. Kritik mücadelede Brezilyalıyı Asensio destekleyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 10:45
Fenerbahçe'de Talisca kararı! SK Brann maçında....

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'le berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu kaybı unutturmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, yarın oynayacağı Brann maçını kazanarak hem taraftarının gönlünü almayı hem de ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor.

Fenerbahçe'de Talisca kararı! SK Brann maçında....

Bu zorlu deplasman öncesinde ise teknik direktör Domenico Tedesco, kadro kurmakta zorlansa da sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi. İtalyan çalıştırıcı, santrfor bölgesinde ise radikal bir değişiklik yapacak.

Fenerbahçe'de Talisca kararı! SK Brann maçında....

TALISCA İLK 11'E

Jhon Duran, Ferencvaros maçındaki kırmızı kartı sonrası aldığı 2 maçlık cezanın ilkini Brann deplasmanında çekecek. Duran'ın yanı sıra Başakşehir deplasmanında sakatlanan Semedo da yok. Tedesco, Portekizli'nin yerine Mert Müldür'ü sahaya sürecek. Duran'ın yokluğunda gol ayağı Talisca olacak. Formayı En-Nesyri'ye değil, Talisca'ya verecek olan İtalyan, sambacıyla özel bir görüşme de yaptı.

3
