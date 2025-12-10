Fenerbahçe'de Talisca kararı! SK Brann maçında....

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'le berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu kaybı unutturmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, yarın oynayacağı Brann maçını kazanarak hem taraftarının gönlünü almayı hem de ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor.