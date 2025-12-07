CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Jose Mourinho...

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Jose Mourinho...

Beşiktaş'ta takımla birlikte çalışmalara başlayan Rafa Silva için Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Adı birçok takımla anılan oyuncu için bu gelişmeler gündem oldu. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Jose Mourinho...

Rafa Silva'nın 1 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başlaması, Portekiz basınında gündem oldu. Record'un yöneticileri bu dönüşün göz boyamadan ibaret olduğunu belirtirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği ortaya çıktı. Record'un Genel Yayın Direktörü Sergio Krithinas, Portekizli yıldızın Beşiktaş'ta antrenmanlara dönüşünü 'müzakerelerin' bir parçası olarak değerlendirdi. Krithinas'a göre Rafa sadece yükümlülüklerini yerine getiriyor.

ÇOK İLGİNÇ BİR OYUNCU

Record'un yardımcı direktörü Vítor Pinto tecrübeli oyuncunun ceza almamak için menajerinin yönlendirmesiyle idmanlara çıktığını savunurken, bu hamlenin ilerleyen maçlarda sahada olacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. Teknik direktör Eduardo Moreira, Rafa Silva ile siyah-beyazlı kulüp arasındaki kritik süreci değerlendirirken, Benfica'nın durumu izlediğini söyledi. 40 yaşındaki teknik adam, Jose Mourinho'nun Rafa Silva'yı 'çok ilginç bir oyuncu' olarak gördüğünün altını çizdi.

TOP SERGEN YALÇIN'DA

Takımla antrenmanlara yeniden başlayan Rafa Silva'nın Süper Lig ve kupa maçlarında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kurmayları ile istişare ederek 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararı vereceği aktarıldı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Rafa Silva'nın sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Karagümrük maçlarında sakatlığını gerekçe göstererek forma giyemeyen Portekizli yıldız bu sezon 16 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
G.Saray'ın planı hazır! Icardi'nin yerine...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:21
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:20
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:01
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 01:01
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:00
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 00:58
Daha Eski
G.Saray Bursa'da kayıp! G.Saray Bursa'da kayıp! 00:37
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı 00:33
Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! 00:07
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! 00:07
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! 00:07
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:07