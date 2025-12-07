Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Jose Mourinho...

Rafa Silva'nın 1 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başlaması, Portekiz basınında gündem oldu. Record'un yöneticileri bu dönüşün göz boyamadan ibaret olduğunu belirtirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği ortaya çıktı. Record'un Genel Yayın Direktörü Sergio Krithinas, Portekizli yıldızın Beşiktaş'ta antrenmanlara dönüşünü 'müzakerelerin' bir parçası olarak değerlendirdi. Krithinas'a göre Rafa sadece yükümlülüklerini yerine getiriyor.

ÇOK İLGİNÇ BİR OYUNCU

Record'un yardımcı direktörü Vítor Pinto tecrübeli oyuncunun ceza almamak için menajerinin yönlendirmesiyle idmanlara çıktığını savunurken, bu hamlenin ilerleyen maçlarda sahada olacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. Teknik direktör Eduardo Moreira, Rafa Silva ile siyah-beyazlı kulüp arasındaki kritik süreci değerlendirirken, Benfica'nın durumu izlediğini söyledi. 40 yaşındaki teknik adam, Jose Mourinho'nun Rafa Silva'yı 'çok ilginç bir oyuncu' olarak gördüğünün altını çizdi.

TOP SERGEN YALÇIN'DA

Takımla antrenmanlara yeniden başlayan Rafa Silva'nın Süper Lig ve kupa maçlarında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kurmayları ile istişare ederek 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararı vereceği aktarıldı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Rafa Silva'nın sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Karagümrük maçlarında sakatlığını gerekçe göstererek forma giyemeyen Portekizli yıldız bu sezon 16 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.