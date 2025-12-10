CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Halter Halter efsanesi Halil Mutlu’dan BAL-GÖÇ ziyareti!

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu, eşiyle birlikte Yalova’daki BAL-GÖÇ derneğini ziyaret ederek spor, gençlik ve kültürel dayanışma üzerine görüş alışverişinde bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 10:31
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu, eşi ile birlikte Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (BAL-GÖÇ) ziyaret etti. Mutlu'ya ziyarette Türk Ocakları Yalova Şube Başkanı Alper Kasımoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

BAL-GÖÇ yönetimi tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Halil Mutlu, dernek faaliyetleri ve Yalova'daki Balkan göçmenlerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Samimi sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette spor, gençlik çalışmaları ve kültürel dayanışmanın önemine değinildi. Kültür merkezinde yer alan sergi odaları gezildikten sonra Göç 89: Umuda Yolculuk filmi seyredildi.

Heyet daha sonra Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele'yi makamında ziyaret ederek Balkan kültürü ve değerler üzerine kendisi ile fikir alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı Lütfi Özgür, gün sonunda yapmış olduğu açıklamada verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Başkan Yele'ye misafirperverliğinden ve halterin yaşayan efsanesi milli sporcumuz Mutlu'ya da ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Özgür, memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile birlikte sona erdi.

