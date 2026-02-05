CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan şaşırtan karar! Wilfried Singo...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında takıma kazandırdığı isimlerle adından söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden birisi de Wilfried Singo olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Fildişili futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 16:17
Geride bıraktığımız yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çeken Galatasaray, takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.

Victor Osimhen, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını takıma kazandıran sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Singo oldu.

Cimbom, Monaco forması giyen Fildişili savunma oyuncusunun 30.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

GALATASARAY'I KIZDIRAN HABER! OSIMHEN... | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapan Singo, ilerleyen haftalarda yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz günlerde Wilfried Singo ile ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi.

Wilfried Singo hakkında birçok spekülasyon yapıldığını dile getiren İnce, şu ifadeleri kullandı: Singo'nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR'ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. 'Oynayamaz' denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık risk almamamız gereken bir sakatlık. Bugüne kadar hiçbir oyuncuda bu denli büyük bir riski almadık. Singo sakat sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığı ile ikinci sakatlığı arasında fersah fersah fark var. Yerleri bile farklı. İkinci sakatlık tendonla ilgili olduğu için riski en düşüğe indirmeye çalışıyoruz. Yerinde oynayan futbolcu sağlıklı olduğu için bu riski almayı uygun görmüyoruz. Bunun Okan hoca ile ilgisi yok. Kendisi bize soruyor, biz risk almamamız gerektiğini söylüyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olan bir konu.

Singo'nun maç içinde büyük spintler attığını aktaran İnce, "Bu oyuncu maç içinde 37-38 kilometre hıza çıkıyor. 100 metreci kadar yüksek hızı var. Bu hızdayken bir şey yaşamaması lazım. Bunu temin etmeliyiz. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Önümüzdeki 10 gün içinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine göre içimiz daha rahat olabilir." yorumunu yaptı.

CAN ARMANDO GÜNER'E BARIŞ ALPER YILMAZ ÖNLEMİ! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Ligde son olarak 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçıyla birlikte sahalara döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığını atlatarak sahalara dönen Fildişili oyuncuyla ilgili flaş bir karar aldı.

ORTA SAHADA OYNAYACAK

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre, Okan Buruk, Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Wilfried Singo'yu orta sahada kullanacak.

GALATASARAYLI YILDIZA YAKIN TAKİP! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Tecrübeli çalıştırıcının, 25 yaşındaki futbolcuyu 6 numarada kullanmayı planladığı belirtildi.

