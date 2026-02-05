Galatasaray'ı kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Napoli'den Osimhen'in tapusunu alan Cimbom, 27 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için net 15 milyon Euro garanti ücret, net 1 milyon Euro tutarında sadakat primi ile 5 milyon Euro tutarında imaj hakkı ücreti ödeyeceğini açıklamıştı.

Bu miktarın Juventus için ödemesi imkansız bir miktar olduğu aktarılırken yazının devamında yer alan "Serie A'ya duyduğu özlem ve hırs, Osimhen'in ayrılık kararı alması yolunda etkili olabilir. Hatta 2026'da 28 yaşına geldiğinde gelecekteki takımını seçerken para artık belirleyici bir faktör olmayabilir." ifadeleri gündem oldu.