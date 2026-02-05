CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ı kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Galatasaray'ı kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi nefesler tutulurken İtalyan basınından Osimhen'in geleceği ile ilgili ortaya çıkan o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 15:12
Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi ile şampiyonluk düellosuna tutuşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarıya ulaşmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Ara transfer döneminde açılışı Noa Lang ile yapan sarı-kırmızılılar, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı renklerine bağlamalarının ardından Can Armando Güner'i de resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Böylelikle kış dönemini noktalaması beklenen Cimbom'un önünde zorlu bir sınav bulunuyor: Devler Ligi'nde Juventus ile oynayacakları play-off maçları ve ligde 20. hafta itibariyle yalnızca 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe...

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da eklenmesi ile birlikte yoğun bir fikstürden geçecek olan Aslan'ın kadro derinliği ve ara transfer döneminde yapılan takviyeler hala tartışma konusuyken dış basında servis edilen o haber, sarı-kırmızılılarda şok etkisi yarattı.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Juventus'un büyük bir hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Serie A ekibine transferde başarıyı getirebilecek ismin ise Luciano Spalletti olduğu kaydedildi.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre yaz transfer döneminde güven veren bir santrforla el sıkışmak ve gol yollarında yaşadıkları sıkıntılara son vermek isteyen Juventus, Osimhen'i öncelikli hedefi olarak belirledi.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Çizme temsilcisinin bu transferde mutlu sona ulaşması için kilit ismin Nijeryalı golcünün Napoli'deyken iyi ilişkiler içerisinde olduğu teknik direktör Luciano Spalletti olduğu vurgulandı.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Haberde aktarılana göre eğer ki Juventus, Spalletti ile yoluna devam edeceğini net bir şekilde gösterirse bu Osimhen'in kararını etkileyebilir.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Yıldız golcünün transfere yeşil ışık yakması durumunda ise büyük bir fedakarlıkta bulunması gerekiyor: Galatasaray'dan aldığı ve Avrupa'daki taliplerinin vermeye çekindiği miktardaki maaşı.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Napoli'den Osimhen'in tapusunu alan Cimbom, 27 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için net 15 milyon Euro garanti ücret, net 1 milyon Euro tutarında sadakat primi ile 5 milyon Euro tutarında imaj hakkı ücreti ödeyeceğini açıklamıştı.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Bu miktarın Juventus için ödemesi imkansız bir miktar olduğu aktarılırken yazının devamında yer alan "Serie A'ya duyduğu özlem ve hırs, Osimhen'in ayrılık kararı alması yolunda etkili olabilir. Hatta 2026'da 28 yaşına geldiğinde gelecekteki takımını seçerken para artık belirleyici bir faktör olmayabilir." ifadeleri gündem oldu.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

Galatasaray'da mutlu olduğu vurgulanan Osihmen'in Serie A temsilcisinde alabileceği maaşın tavan maaş olan 6 milyon Euro'nun yukarısında olamayacağı belirtildi. Bu nedenle İtalyan basınının bu transferi bir hayal olarak gördüğü ifade edildi.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...

İşte Gazzetta'da yer alan o haber...

