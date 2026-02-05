Galatasaray'ı kızdıran haber! Spalletti ve Osimhen...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi nefesler tutulurken İtalyan basınından Osimhen'in geleceği ile ilgili ortaya çıkan o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da eklenmesi ile birlikte yoğun bir fikstürden geçecek olan Aslan'ın kadro derinliği ve ara transfer döneminde yapılan takviyeler hala tartışma konusuyken dış basında servis edilen o haber, sarı-kırmızılılarda şok etkisi yarattı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Juventus'un büyük bir hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Serie A ekibine transferde başarıyı getirebilecek ismin ise Luciano Spalletti olduğu kaydedildi.
Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre yaz transfer döneminde güven veren bir santrforla el sıkışmak ve gol yollarında yaşadıkları sıkıntılara son vermek isteyen Juventus, Osimhen'i öncelikli hedefi olarak belirledi.
Çizme temsilcisinin bu transferde mutlu sona ulaşması için kilit ismin Nijeryalı golcünün Napoli'deyken iyi ilişkiler içerisinde olduğu teknik direktör Luciano Spalletti olduğu vurgulandı.
Haberde aktarılana göre eğer ki Juventus, Spalletti ile yoluna devam edeceğini net bir şekilde gösterirse bu Osimhen'in kararını etkileyebilir.
Yıldız golcünün transfere yeşil ışık yakması durumunda ise büyük bir fedakarlıkta bulunması gerekiyor: Galatasaray'dan aldığı ve Avrupa'daki taliplerinin vermeye çekindiği miktardaki maaşı.
Napoli'den Osimhen'in tapusunu alan Cimbom, 27 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için net 15 milyon Euro garanti ücret, net 1 milyon Euro tutarında sadakat primi ile 5 milyon Euro tutarında imaj hakkı ücreti ödeyeceğini açıklamıştı.
Bu miktarın Juventus için ödemesi imkansız bir miktar olduğu aktarılırken yazının devamında yer alan "Serie A'ya duyduğu özlem ve hırs, Osimhen'in ayrılık kararı alması yolunda etkili olabilir. Hatta 2026'da 28 yaşına geldiğinde gelecekteki takımını seçerken para artık belirleyici bir faktör olmayabilir." ifadeleri gündem oldu.
Galatasaray'da mutlu olduğu vurgulanan Osihmen'in Serie A temsilcisinde alabileceği maaşın tavan maaş olan 6 milyon Euro'nun yukarısında olamayacağı belirtildi. Bu nedenle İtalyan basınının bu transferi bir hayal olarak gördüğü ifade edildi.
İşte Gazzetta'da yer alan o haber...
