Kocaelispor-Beşiktaş maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda heyecan dorukta! Grupta 6 puanla lider konumundaki Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor. Siyah-beyazlılar, üçüncü hafta maçında alacağı galibiyetle gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Ev sahibi Kocaelispor ise 3 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve taraftarı önünde Beşiktaş'ı yenerek liderlik yarışına ortak olmayı hedefliyor. İki köklü kulübün kozlarını paylaşacağı bu kritik mücadele, grup zirvesi için belirleyici olacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve muhtemel 11'ler merak konusu. İşte Kocaelispor-Beşiktaş maçının tüm detayları, yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 14:58
C Grubu'nun kaderini belirleyecek en önemli randevulardan biri olan Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşması, Kocaeli Stadyumu'nun atmosferinde futbolseverlere nostaljik ve yüksek tansiyonlu bir doksan dakika vadediyor. Grupta oynadığı futbolla dikkat çeken siyah-beyazlılar, bu sezon kupadaki kayıpsız gidişatını koruyarak çeyrek final kapısını erkenden aralamanın planlarını yapıyor. Diğer tarafta ise hem ligde hem de kupada dirençli bir görüntü çizen ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında oyun disiplininden kopmayarak sahasında puan ya da puanlar almanın peşinde. Stratejik hamlelerin ve fiziksel mücadelenin ön planda olacağı bu müsabaka, grubun üst sıralarındaki hiyerarşiyi netleştirecek. İşte Kocaelispor-Beşiktaş maçı öncesi notlar...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki Kocaelispor-Beşiktaş mücadelesi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Her iki takımın da gruptaki kaderini belirleyecek olan bu karşılaşma, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Erken saatte başlayacak olan bu randevuda, Körfez ekibinin taraftarlarının stadı tamamen doldurması ve yoğun bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

Kupa heyecanı her zamanki gibi şifresiz ve naklen ekranlara gelecek. Futbolseverler bu zorlu mücadeleyi Turkuvaz Medya bünyesindeki A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Keita, Show, Linetty, Can, Rivas, Petkovic

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Cengiz, Bilal, Mustafa

KUPA YOLUNDA ZİRVE VE TAKİP YARIŞI

Grup aşamasına fırtına gibi başlayan Beşiktaş, çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi ekip ise geride kalan iki haftada birer galibiyet ve mağlubiyet alarak averajla üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan lig mücadelesi, siyah-beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

CEZALI OYUNCU NEDENİYLE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta bu kritik randevu öncesinde tek bir eksik bulunuyor. Ligde oynanan son müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu, statü gereği Kocaeli deplasmanında takımındaki yerini alamayacak. Bu zorunlu eksiklik dışında siyah-beyazlılar, teknik heyetin belirlediği tam kadro ile sahada olacak.

TARİHİ REKABETTE 11. PERDE

İki köklü camia, Türkiye Kupası tarihinde 11. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 1988-1989 sezonundan bugüne kadar oynanan 10 müsabakada İstanbul temsilcisinin belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar 2 kez sahadan zaferle ayrıldı; 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu süreçte atılan gol sayılarında da konuk ekibin 15-10'luk üstünlüğü bulunuyor.

11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Siyah-beyazlılar, sadece kupada değil tüm resmi kulvarlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligdeki derbi mağlubiyetinin ardından çıktığı 9 lig ve 2 kupa maçında mağlubiyet yüzü görmeyen konuk ekip, toplamda 11 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7 galibiyet ve 4 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, hem kupadaki kayıpsız gidişatını hem de genel form grafiğini Kocaeli'de de sürdürmeyi amaçlıyor.

TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Körfez'de oynanacak bu zorlu mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Samet Çiçek üstlenecek.

