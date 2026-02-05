Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey İstanbul'da!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların yeni transferi Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 17:04
Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rekor bonservis ile Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer ettiği Sacha Boey'i yeniden renklerine bağladı. Cimbom, Fransız sağ bek için Alman temsilcisine sunduğu kiralama teklifinden olumlu dönüş aldı.

Boey, transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulübe imza atması bekleniyor.

Bayern Münih forması ile transferinin gerçekleştiği 28 Ocak 2024 tarihinden bu yana tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Boey, toplamda 1.660 dakika sahada kalırken 1 gol/5 asist katkısı sundu.

DİĞER
