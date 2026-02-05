CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe Filip Krastev’i transfer etti!

Göztepe Filip Krastev’i transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki Bulgar futbolcu Filip Krastev’i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 15:33
Göztepe Filip Krastev’i transfer etti!

Göztepe, ikinci transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, 24 yaşındaki Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ailemize hoş geldin Filip Krastev. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" denildi.

İşte Kante'nin zorlu hayatı!
Konyaspor-Aliağa FK | CANLI
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan davet etti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Jhon Duran...
G.Saray'ı kızdıran haber! Osimhen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ı kızdıran haber! Osimhen... G.Saray'ı kızdıran haber! Osimhen... 15:12
Kocaelispor-Beşiktaş maç bilgileri! Kocaelispor-Beşiktaş maç bilgileri! 14:58
Fenerbahçe-Erzurum FK maçı detayları! Fenerbahçe-Erzurum FK maçı detayları! 14:53
F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam 14:18
Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi! Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi! 13:58
Fenerbahçe-Erzurum FK maç bilgileri! Fenerbahçe-Erzurum FK maç bilgileri! 13:15
Daha Eski
21. haftanın hakemleri belli oldu! 21. haftanın hakemleri belli oldu! 12:22
İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçların VAR hakemleri! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçların VAR hakemleri! 12:20
G.Saray'dan Boey hamlesi! G.Saray'dan Boey hamlesi! 11:59
G.Saray'ın yıldızına yakın takip! G.Saray'ın yıldızına yakın takip! 11:57
Alperen'in 13 sayısı galibiyete yetmedi Alperen'in 13 sayısı galibiyete yetmedi 11:44
F.Bahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Yusuf Akçiçek planı ortaya çıktı! 11:28