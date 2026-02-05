CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’de fırtına gibi esen lider Fenerbahçe Beko, 27. hafta mücadelesinde Fransa deplasmanına çıkıyor. Avrupa’nın bir numaralı kupasında bir maçı eksik olmasına rağmen elde ettiği 18 galibiyetle zirve koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, son 5 maçlık galibiyet serisini Paris Basketbol karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta zorlu Barcelona deplasmanından 82-78’lik zaferle dönerek gövde gösterisi yapan Jasikevicius’un öğrencileri, sezonun ilk yarısında İstanbul’da 96-77 gibi net bir skorla mağlup ettiği rakibini bu kez Adidas Arena’da dize getirmek istiyor. Peki Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 13:58
EuroLeague'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 27. hafta maçında Paris Basketbol'un konuğu oluyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, Adidas Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu zorlu randevuda sarı-lacivertliler, galibiyer serisini 6'ya çıkarmak için yarışacak. Son olarak Barcelona'yı deplasmanda 82-78 devirerek gövde gösterisi yapantemsilcimiz, bir maçı eksik olmasına rağmen 18 galibiyet ve 7 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Paris Basketbol ise geride kalan haftalarda topladığı 8 galibiyetle 17. sırada yer alırken, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 96-77 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alma peşinde. İşte Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının canlı yayın bilgileri...

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de liderlik heyecanının yaşanacağı Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko mücadelesi, 5 Şubat Perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz, bu maçla birlikte yoğun fikstürdeki kritik deplasman turnesini kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa'nın Paris kentinde bulunan Adidas Arena'da oynanacak olan müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) 22.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının galibiyet serisini 6 maça çıkarma mücadelesini heyecanla takip edecek.

Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği dev randevu, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

