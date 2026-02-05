Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalara hız verildi. N'Golo Kante takviyesi sonrası forvet transferine yoğunlaşan ve adı Darwin Nunez ile anılan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Suudi Arabistan kulübü, oyuncunun ayrılmasına izin verirken 22 yaşındaki santfror da olumlu yaklaşıyor.
BRIAN BROBBEY SÜRPRİZİ
Sabah'ın haberine göre; transferinin gerçekleşme ihtimali en yüksek olan ise Brian Brobbey…
Sunderland'in Hollandalı yıldızı için Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
24 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fenerbahçe, Hollandalı santrforla el sıkıştı. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertlilerin, forvet alabilmesi için 1 futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor.
Brian Brobbey, sezon başında Ajax'tan Sunderland'e 20 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
1.80 boyundaki golcü, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 24 yaşındaki santforun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
