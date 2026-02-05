CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalara hız verildi. N'Golo Kante takviyesi sonrası forvet transferine yoğunlaşan ve adı Darwin Nunez ile anılan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 14:18
Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

N'Golo Kante'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de şimdi bütün gözler forvet transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertliler Darwin Nunez'i gündemine alsa da Uruguaylı golcü sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

İkinci sırada ise yine Al-Hilal forması giyen Brezilyalı futbolcu Marcos Leonardo var.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN GELİŞMESİ! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

Suudi Arabistan kulübü, oyuncunun ayrılmasına izin verirken 22 yaşındaki santfror da olumlu yaklaşıyor.

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

BRIAN BROBBEY SÜRPRİZİ

Sabah'ın haberine göre; transferinin gerçekleşme ihtimali en yüksek olan ise Brian Brobbey…

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

Sunderland'in Hollandalı yıldızı için Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE'DEN DEV PLAN! YUSUF AKÇİÇEK GELİRSE... | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

24 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fenerbahçe, Hollandalı santrforla el sıkıştı. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertlilerin, forvet alabilmesi için 1 futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor.

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

Brian Brobbey, sezon başında Ajax'tan Sunderland'e 20 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

1.80 boyundaki golcü, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TALISCA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'den Brian Brobbey hamlesi! Anlaşma sağlandı

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 24 yaşındaki santforun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

