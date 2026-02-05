Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Aliağa FK kozlarını paylaşıyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FK MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Deniz, Nagalo, Yasir, Arif, Jin-Ho Jo, Jevtovic, Melih, Tunahan, Svendsen, İsmail Esat, Muleka

Aliağa FK: Kubilay, Necati, Kerem, Oktay, Erhan, Oğuzhan, Mustafa, Emre, Göktuğ, Ahmet İlhan, Malik

TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Aliağa FK maçı TSİ 15.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ