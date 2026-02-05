Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Tümosan Konyaspor-Aliağa FK maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Aliağa FK karşı karşıya geliyor. Konyaspor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 05 Şubat 2026, Perşembe 15:23 Güncelleme: 05 Şubat 2026, Perşembe 15:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Aliağa FK kozlarını paylaşıyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FK MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Deniz, Nagalo, Yasir, Arif, Jin-Ho Jo, Jevtovic, Melih, Tunahan, Svendsen, İsmail Esat, Muleka

Aliağa FK: Kubilay, Necati, Kerem, Oktay, Erhan, Oğuzhan, Mustafa, Emre, Göktuğ, Ahmet İlhan, Malik

TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Aliağa FK maçı TSİ 15.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İŞTE MAÇIN GOLÜ

