Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Gaziantep FK, konuk olduğu Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 5-1 yendi.

3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahası dışında kaleciden dönen topla buluşan Lungoyi, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

5. dakikada hakem Ümit Öztürk, ceza sahası içerisinde Ankara Keçiörengücü futbolcusu Diaby'nin yere düşürülmesi üzerine penaltı kararı verdi. 6. dakikada penaltıyı kullanan Ali Akman, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

29. dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Kozlowski'nin soldan kullandığı serbest vuruşta topta buluşan Sangare skoru 2-1 yaptı.

40. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde konuk ekip futbolcusu Kozlowski'nin yere düşürülmesi üzerine hakem Ümit Öztürk bu kez Gaziantep FK lehine penaltı kararı verdi. 41. dakikada penaltıyı kullanan Dragus, takımının üçüncü golünü attı: 3-1.

Gaziantep FK ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

65. dakikada orta sahada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Dragus, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

82. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kalan Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Akmelek takımına ikinci kez penaltı kazandırdı. 83. dakikada penaltıyı kullanan Muhammet Akmelek takımının beşinci golünü kaydederken maçın da skorunu belirledi: 5-1.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇIN GOLLERİ