Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın'ın öğrencileri rakibini mağlup ederek turnuvada 3'te 3 yapmak istiyor.

Kocaelispor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Kocaelispor:

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Silva, Devrim, El Bilal

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Beşiktaş maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

KUPA YOLUNDA ZİRVE VE TAKİP YARIŞI

Grup aşamasına fırtına gibi başlayan Beşiktaş, çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi ekip ise geride kalan iki haftada birer galibiyet ve mağlubiyet alarak averajla üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan lig mücadelesi, siyah-beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

TARİHİ REKABETTE 11. PERDE

İki köklü camia, Türkiye Kupası tarihinde 11. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 1988-1989 sezonundan bugüne kadar oynanan 10 müsabakada İstanbul temsilcisinin belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar 2 kez sahadan zaferle ayrıldı; 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu süreçte atılan gol sayılarında da konuk ekibin 15-10'luk üstünlüğü bulunuyor.

11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Siyah-beyazlılar, sadece kupada değil tüm resmi kulvarlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligdeki derbi mağlubiyetinin ardından çıktığı 9 lig ve 2 kupa maçında mağlubiyet yüzü görmeyen konuk ekip, toplamda 11 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7 galibiyet ve 4 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, hem kupadaki kayıpsız gidişatını hem de genel form grafiğini Kocaeli'de de sürdürmeyi amaçlıyor.

TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Körfez'de oynanacak bu zorlu mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Samet Çiçek üstlenecek.