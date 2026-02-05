Eski takım arkadaşından Sidiki Cherif için flaş itiraf!

("Sidiki Cherif'in Türkiye'ye transferine şaşırdınız mı?" sorusuna yanıt olarak) "Evet, herkes gibi ben de şaşırdım. Birçok Avrupa kulübünün ilgilendiğini biliyorduk; özellikle Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve daha da önemlisi İngiltere'den Crystal Palace. Benim anladığım kadarıyla o Premier League'i tercih ediyordu ve şahsen bunun onun için en iyi adres olacağını düşünüyordum. Oyun özelliklerini göz önünde bulundurduğumda onu İngiltere'de daha çok yakıştırıyordum. Ama Fenerbahçe çok büyük bir kulüp; her yıl Avrupa kupalarında oynuyor (kulüp sürekli olarak Avrupa Ligi'nde yer alıyor) ve Sidiki burada bir seviye atlayacak. Hem sportif hem de maddi açıdan onun için iyi bir hamle."