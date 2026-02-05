Eski takım arkadaşından Sidiki Cherif için flaş itiraf!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Sidiki Cherif'in nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu haline gelirken futbolcuyla ilgili eski takım arkadaşının yapmış olduğu itiraflar gündem oldu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 16:26
Ara transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Fenerbahçe, Angers'in 19 yaşındaki forveti Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı.

Genç futbolcunun sarı-lacivertli forma ile sunacağı katkı merak edilirken Sidiki'nin eski takımı Angers'ten takım arkadaşı olan Abdoulaye Bamba, Afrika basınına yaptığı açıklamalarda eski takım arkadaşından bahsetti. İşte fotomac.com.tr Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...

("Sidiki Cherif'in Türkiye'ye transferine şaşırdınız mı?" sorusuna yanıt olarak)

"Evet, herkes gibi ben de şaşırdım. Birçok Avrupa kulübünün ilgilendiğini biliyorduk; özellikle Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve daha da önemlisi İngiltere'den Crystal Palace. Benim anladığım kadarıyla o Premier League'i tercih ediyordu ve şahsen bunun onun için en iyi adres olacağını düşünüyordum. Oyun özelliklerini göz önünde bulundurduğumda onu İngiltere'de daha çok yakıştırıyordum. Ama Fenerbahçe çok büyük bir kulüp; her yıl Avrupa kupalarında oynuyor (kulüp sürekli olarak Avrupa Ligi'nde yer alıyor) ve Sidiki burada bir seviye atlayacak. Hem sportif hem de maddi açıdan onun için iyi bir hamle."

("Transferiyle ilgili söylenenlerden etkilendiğini hissettiniz mi?" sorusuna yanıt olarak)

"Hayır. Bu konuyla ilgili ona takılırdık, o da bize mizahi bir şekilde karşılık verirdi. Ama 19 yaşında bir genç için ortada bu kadar büyük paralar teklif eden kulüpler varken, bu durumun kolay olmadığı kesin. Sahadaki performansın biraz etkilenmesi, örneğin sakatlanmamaya ekstra dikkat edilmesi gayet normal."

"ÇOK DAHA ATEŞLİ BİR ATMOSFERE GEÇECEK"

"Angers'te nispeten sakin bir ortamdan çok daha ateşli bir atmosfere geçecek. İstanbul devasa bir şehir; Fenerbahçe gibi birçok üst düzey kulüp var. Taraftarlar tutkulu, çok ilgili, adeta futbol delisi. Yeni bir ülkeyi, yeni bir ligi tanıması için elbette zamana ihtiyacı olacak."

"ALIŞMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

"Yeni yaşam koşulları hakkında mutlaka bilgilendirilmiştir. Çok iyi bir oyuncu; Ligue 1 maçları oynadı, az da olsa tecrübesi var. Ama alışması için ona biraz süre tanımak gerekir. Yine de ben onun kendini kabul ettireceğine inanıyorum. Türkiye'de iyi bir ligde iki iyi sezon geçirirse, daha büyük kulüplerden teklif alması kaçınılmaz olur."

"KOMPLE BİR FUTBOLCU"

"Çalışkan, dinlemeyi bilen ve gelişmek isteyen genç bir oyuncu. Oyununda hala geliştirmesi gereken noktalar var; özellikle hava toplarında. Boyu uzun ama kafa vuruşları en güçlü yanı değil. Bu alanda daha iyi olması gerektiğinin farkında. Bunun dışında oldukça komple bir futbolcu olduğunu düşünüyorum."

"KİMSEYE TAVİZ VERMEZ"

"Güçlü, iyi bir tekniği var ve kendisinden ne istendiğini çabuk kavrıyor. Ligue 2'de oynadığımız dönemleri hatırlıyorum; antrenmanlarda aslar ile yedekler arasındaki maçlarda karşı karşıya geldiğimizde ikili mücadeleler çok sertti. Hatta hafta sonu maçlarda, hafta içi antrenmanda ona karşı oynadığımdan daha az sert oynardım. Kimseye taviz vermezdi."

"MENTAL OLARAK ÇOK GÜÇLÜ"

"İyi bir insan olması, sempatik bir genç ve birlikte çalışması keyifli biri olmasının ötesinde, 60-70 metrelik uzun koşular yapıp ceza sahasında yeterli soğukkanlılığı koruyabilmesine hayranım. Gerçekten Sidiki tam bir doğa gücü ve mental olarak da çok güçlü."

"TAMAMEN F.BAHÇE'YE ODAKLANMIŞ DURUMDA"

("Sidiki Cherif'in milli takım tercihinin ne olacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak)

"Ne zaman karar vereceğini sorardık ama henüz seçimini yapmadığını söylerdi. Sanırım biraz daha düşünmek istiyor ki bu çok normal. Bence Sidiki şu an tamamen yeni kulübüne odaklanmış durumda, bu da son derece mantıklı. Kararını verdiğinde bunu açıklar."

İşte Foot Africa'da yer alan o haber...

