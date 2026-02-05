Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı. Kolombiyalı santrfor, yeni takımıyla sözleşme imzaladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti.
Kolombiyalı forvet, Rus ekibi Zenit'e transfer oldu.
Zenit'in 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığı ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.
Jhon Duran sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile 21 maça çıktı.
Kolombiyalı golcü, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
22 yaşındaki futbolcunun, Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Duran'ın güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro.
