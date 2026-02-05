CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı. Kolombiyalı santrfor, yeni takımıyla sözleşme imzaladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 17:23 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 17:24
Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Takıma kazandırmak için uzun süredir uğraştığı N'Golo Kante'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'yi takasla Al-Ittihad'a göndermişti.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti.

F.BAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ İNGİLTERE'DEN! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Kolombiyalı forvet, Rus ekibi Zenit'e transfer oldu.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Zenit'in 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığı ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.

SIDIKI CHERIF İÇİN FLAŞ İTİRAF! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Duran'ın güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro.

