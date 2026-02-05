Fenerbahçe-Erzurumspor FK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | FB maçı nasıl, nereden izlenir?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak 2'de 2 yapmanın yollarını arayacak sarı-lacivertliler, kritik virajı geçmek istiyor. Domenico Tedesco yönetiminde evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Kanarya'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise, "Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Mert, Nene, Yiğit Efe, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Fred, Oğuz, Musaba, Talisca, Kerem
Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Ömer, Gerxhaliu, Cengizhan, Baiye, Adem, Murat Cem, Mert, Sylla, Eren
KANARYA'DA HEDEF 2'DE 2
Domenico Tedesco yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'a evinde kaybeden Kanarya, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yendi. 1. Lig ekibine karşı hata yapmadan 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, grupta üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Aynı puana sahip Erzurumspor FK ise Kadıköy deplasmanında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.
SIDIKI CHERIF OYNAYACAK MI?
Ara transferde Angers'ten gelen 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in Paris FC-Angers maçında ayak bileğinin burkulduğu ve tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Sidiki Cherif'in Erzurumspor FK ile oynanacak Türkiye Kupası maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER
Fenerbahçe-Erzurumspor FK maç kadrosunda tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Milan Skriniar yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown da Türkiye Kupası maçında forma giyemeyecek. Zorlu deplasman öncesi Erzurumspor'da da Furkan Özhan'ın sakatlığı bulunuyor.
FENERBAHÇE İLE ERZURUMSPOR FK ARASINDA 2. RANDEVU
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı Erzurumspor FK ile yine Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025'te oynanan maçta 5-0'lık galibiyet elde ederken, iki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.
