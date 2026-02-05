CANLI SKOR ANA SAYFA
Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boey piyasa değeri ne kadar?

Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boey piyasa değeri ne kadar?

Atletik yapısı, dinamik özellikleri ve enerjisi ile Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim olan Sacha Boey, gündem olmayı sürdürüyor. Başarılı futbolcunun gelişimi ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ise "Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya devam ediyor. Özellikle, Sacha Boey piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Sacha Boey istatistikleri ve öne çıkan detayları...

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 20:00
Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boey piyasa değeri ne kadar?

Fizik gücü, temposu ve sahadaki enerjisiyle Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Sacha Boey, futbol gündemindeki yerini koruyor. Başarılı oyuncunun kariyer yolculuğu ve gelişimini merak edenler, "Sacha Boey kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Bununla birlikte Boey'in güncel piyasa değeri, performans istatistikleri ve öne çıkan özellikleri de futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Sacha Boey'e dair merak edilen tüm ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boey piyasa değeri ne kadar?

SACHA BOEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'nın Montreuil bölgesinde dünyaya geldi. Hızı ve fiziksel üstünlüğü ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan 25 yaşındaki Boey 1,78 metre boya sahip. Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim olan Sacha Boey sağ bek mevkisinde oynarken, kariyer yolculuğu ise dikkat çekiyor.

Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boey piyasa değeri ne kadar?

SACHA BOEY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2018'de Rennes II'de başlayan Sacha Boey, bir sezon sonunda Rennes'e yükselmeyi başardı. 2020-2021 sezonunda Dijon'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu, 2021 yılında ise Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı forma ile 3 sezon mücadele eden Sacha Boey, 2024'te 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer oldu.

Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boey piyasa değeri ne kadar?

SACHA BOEY İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde toplam 181 maça çıkan Sacha Boey, Galatasaray formasıyla 83 karşılaşmada oynadı. Sarı-kırmızılı ekipte, 4 gol ve 4 asist yapan 25 yaşındaki Boey, Fransız ve Alman ekiplerinde ise toplam 4 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.

Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boey piyasa değeri ne kadar?

SACHA BOEY PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre, Sacha Boey piyasa değeri 15 milyon euro.

