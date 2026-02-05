Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boey piyasa değeri ne kadar?
Atletik yapısı, dinamik özellikleri ve enerjisi ile Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim olan Sacha Boey, gündem olmayı sürdürüyor. Başarılı futbolcunun gelişimi ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ise "Sacha Boey kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya devam ediyor. Özellikle, Sacha Boey piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Sacha Boey istatistikleri ve öne çıkan detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 20:00
SACHA BOEY İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde toplam 181 maça çıkan Sacha Boey, Galatasaray formasıyla 83 karşılaşmada oynadı. Sarı-kırmızılı ekipte, 4 gol ve 4 asist yapan 25 yaşındaki Boey, Fransız ve Alman ekiplerinde ise toplam 4 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.
SACHA BOEY PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Transfermarkt verilerine göre, Sacha Boey piyasa değeri 15 milyon euro.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.