Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

N'GOLO KANTE VE SIDIKI CHERIF TRANSFERLERİ HAKKINDA

"Bu dönem yapılan tüm transferler için çok mutluyuz. N'Golo; sadece kalitesi değil, hem insani yönü hem de kişiliği ile de tam bir winner. Büyük bir sporcu. Onun takımımızda olması bizler için büyük bir zevk."

F.BAHÇE'NİN GRUPTAKİ DURUMU HAKKINDA

"Henüz bir hesaplama yapmadım. Sıralamaya da bakmadım gruptaki. Bu maçtan sonra bir maçımız daha var. Günün sonunda ilk 2 ya da en iyi 3'üncülerden biri olmak önemli. Bu tarz turnuvalar önemlidir. Büyük takımlar da nispeten küçük takımlarla oynar, küçük takımlar da tempo ve şavarak bu farkı kapatıyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor."