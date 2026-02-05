CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray Can Armando Güner transferini açıkladı!

Galatasaray, Sacha Boey'nin ardından Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i de kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 22:05 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 22:15
Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç oyuncu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

Bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 14 maçta forma giyen Güner, 4 gol attı.

