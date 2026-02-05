CANLI SKOR ANA SAYFA
Bilal Erdoğan'dan Kante transferi yorumu: Cumhurbaşkanı her camianın önemli meselelerini çözmüştür

Bilal Erdoğan'dan Kante transferi yorumu: Cumhurbaşkanı her camianın önemli meselelerini çözmüştür

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Fransız futbolcu N'Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transfer olma sürecine ilişkin soruya, "Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir" cevabını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 22:19 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 22:22
Bilal Erdoğan'dan Kante transferi yorumu: Cumhurbaşkanı her camianın önemli meselelerini çözmüştür

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldığı 'Kütüphane Sohbetleri'nde, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olma sürecine ilişkin soruya, "Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var. Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanı'na çok ciddi falsoları oldu; ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir" cevabını verdi.

'SPORCU BİR CUMHURBAŞKANI VAR'

Bilal Erdoğan, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olma sürecine ilişkin detayların sorulması üzerine Türkiye'nin sporcu bir Cumhurbaşkanına sahip olduğunu kaydederek, "Bu ne ilk, ne son. Bir kere Türkiye'de sporcu bir Cumhurbaşkanı var. Kendisi 10 seneden fazla amatör futbol oynamış, Fenerbahçe'den transfer teklifi almış, direkten dönmüş. Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla spor kamuoyu da zaman zaman Cumhurbaşkanı'na haksızlık etti. Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray'ın stadını yapmıştır, Beşiktaş'ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı" cevabını verdi.

