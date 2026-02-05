Trabzonspor 2 ayrılığı birden açıkladı! Konyaspor'a transfer oldular

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika haberi: Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi kiralık olarak, Rayyan Banniya'yı ise bonservisiyle TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 18:53 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 19:01
Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi kiralık olarak, Rayyan Banniya'yı ise bonservisiyle TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

OLAIGBE SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANDI

Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır.

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcumuz Kazeem Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/HXZrOsHQty

BANIYA İÇİN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir.

