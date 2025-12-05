CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Darwin Nunez bombası!

Fenerbahçe'den transferde Darwin Nunez bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak gündemine gelen isim Uruguaylı golcü Darwin Nunez. İşte sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Santrafor hattından istediği verimi alamayan F.Bahçe, devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Birbirinden önemli yıldızların ismi gündeme gelirken, son olarak ise Suudi Arabistan'dan bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e giden Uruguaylı yıldız Darwin Nunez'in Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı. Son kararı ise teknik direktör Domenico Tedesco verecek.

TRANSFERİ EN-NESYRİ'YE BAĞLI

Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre; ülkeye adaptasyon sorunu yaşayan ve bu nedenle ayrılmak isteyen Darwin Nunez, Avrupa'ya dönmek istiyor. Al-Hilal'den 21 milyon euro kazanan Uruguaylı golcünün, maaşında ciddi bir indirim yapmaya da hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, Youssef En-Nesyri'nin 30 milyon euronun üzerinde bir miktara satılması halinde Nunez için çalışmalara başlanabileceğini vurguladı.

Fenerbahçe'den transferde Darwin Nunez bombası!

5 GOL ATTI

Al-Hilal'in sezon başında Aleksandar Mitrovic'le yollarını ayırmasının ardından transfer ettiği Darwin Nunez, şu ana kadar çıktığı maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Ziraat Türkiye Kupası
