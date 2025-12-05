Fenerbahçe'den transferde Darwin Nunez bombası!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
TRANSFERİ EN-NESYRİ'YE BAĞLI
Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre; ülkeye adaptasyon sorunu yaşayan ve bu nedenle ayrılmak isteyen Darwin Nunez, Avrupa'ya dönmek istiyor. Al-Hilal'den 21 milyon euro kazanan Uruguaylı golcünün, maaşında ciddi bir indirim yapmaya da hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, Youssef En-Nesyri'nin 30 milyon euronun üzerinde bir miktara satılması halinde Nunez için çalışmalara başlanabileceğini vurguladı.
5 GOL ATTI
Al-Hilal'in sezon başında Aleksandar Mitrovic'le yollarını ayırmasının ardından transfer ettiği Darwin Nunez, şu ana kadar çıktığı maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
