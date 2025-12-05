Fenerbahçe'den transferde Darwin Nunez bombası!

Santrafor hattından istediği verimi alamayan F.Bahçe, devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Birbirinden önemli yıldızların ismi gündeme gelirken, son olarak ise Suudi Arabistan'dan bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e giden Uruguaylı yıldız Darwin Nunez'in Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı. Son kararı ise teknik direktör Domenico Tedesco verecek.

TRANSFERİ EN-NESYRİ'YE BAĞLI Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre; ülkeye adaptasyon sorunu yaşayan ve bu nedenle ayrılmak isteyen Darwin Nunez, Avrupa'ya dönmek istiyor. Al-Hilal'den 21 milyon euro kazanan Uruguaylı golcünün, maaşında ciddi bir indirim yapmaya da hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, Youssef En-Nesyri'nin 30 milyon euronun üzerinde bir miktara satılması halinde Nunez için çalışmalara başlanabileceğini vurguladı.