Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mateta piyasa değeri
Premier Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Jean-Philippe Mateta, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Atletik yapısı, teknik özellikleri ve başarılı performansıyla transfer gündeminin ana isimlerinden biri haline gelen Mateta, Türk takımlarıyla da anılmaya devam ediyor. Başarılı isim hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler ise "Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları inceliyor. Özellikle Jean-Philippe Mateta piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Mateta istatistikleri ve kariyeri...
Premier Lig'de sergilediği performansla adından söz ettiren Jean-Philippe Mateta, futbol gündemindeki yerini koruyor. Güçlü fiziği, oyun zekâsı ve skora olan katkısıyla transfer listelerinin üst sıralarında yer alan başarılı isim, Türk kulüpleriyle anılmasıyla da dikkat çekiyor. Mateta hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler "Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken, özellikle yıldız oyuncunun piyasa değeri merak konusu oluyor. İşte Jean-Philippe Mateta'nın kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistikleri…
JEAN-PHILIOOE MATETA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Jean-Philippe Mateta, 28 Haziran 1997 tarihinde Fransa'nın Sevran bölgesinde dünyaya geldi. 1,92 metrelik boyu ile dikkat çeken Mateta, aktif futbolculuk kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam ediyor.
JEAN-PHILIOOE MATETA MEVKİSİ NE?
Hücum yollarında rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatmayı sürdüren Jean-Philippe Mateta santrafor mevkisinde oynuyor. Başarılı performansıyla Fransa Milli Takımı'na da çağrılan Mateta sağ ayağını kullanıyor.
JEAN-PHILIOOE MATETA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Chateauroux'ta başlayan Jean-Philippe Mateta'nın kariyeri şöyle:
2015-2016 Châteauroux B 2015-2016 Châteauroux 2016-2017 Lyon B 2016-2018 Lyon 2017-2018 Le Havre (Kiralık) 2018-2021 Mainz 05 2021-2022 Crystal Palace (Kiralık) 2021- Crystal Palace
JEAN-PHILIOOE MATETA İSTATİSTİKLERİ
Fransa, Almanya ve İngiltere'de gösterdiği performansla yükselişini sürdüren Jean-Philippe Mateta'nın istatistikleri şu şekilde:
-342 maç -129 gol -21 asist
Fransa Milli Takımı'nda 3 maçta forma giyen Jean-Philippe Mateta, bu karşılaşmalarda 2 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı.
JEAN-PHILIOOE MATETA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Jean-Philippe Mateta piyasa değeri 40 milyon euro.