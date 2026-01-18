Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mateta piyasa değeri

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'de sergilediği performansla adından söz ettiren Jean-Philippe Mateta, futbol gündemindeki yerini koruyor. Güçlü fiziği, oyun zekâsı ve skora olan katkısıyla transfer listelerinin üst sıralarında yer alan başarılı isim, Türk kulüpleriyle anılmasıyla da dikkat çekiyor. Mateta hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler "Jean-Philippe Mateta kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken, özellikle yıldız oyuncunun piyasa değeri merak konusu oluyor. İşte Jean-Philippe Mateta'nın kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistikleri…