Barcelona'ya deplasmanda Real Sociedad şoku!

Barcelona'ya deplasmanda Real Sociedad şoku!

İspanya La Liga'nın 20. hafta karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad'a 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 01:07
Barcelona'ya deplasmanda Real Sociedad şoku!

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Sociedad konuk ettiği Barcelona'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikel Oyarzabal ve 71. dakikada Gonçalo Guedes kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise 70. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Ev sahibi ekipte Carlos Soler 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 24'e çıkaran Sociedad, 8. sıraya yükseldi. Barcelona ise 49 puanla liderliğini sürdürürken, takipçisi Real Madrid ile aradaki fark 1 puana indi.

Türk Telekom Reklam
Dursun Özbek’in konuşması ortaya çıktı! Puan kaybı sonrası soyunma odasına inmişti...
Suriye ordusu SDG'yi süpürdü! Türkiye sınırı temizlendi: Ateşkes imzalandı!
Tedesco: İlk yarı çok kötüydük!
Szymanski Fransa yolcusu!
