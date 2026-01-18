Barcelona'ya deplasmanda Real Sociedad şoku!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Sociedad konuk ettiği Barcelona'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikel Oyarzabal ve 71. dakikada Gonçalo Guedes kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise 70. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Ev sahibi ekipte Carlos Soler 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 24'e çıkaran Sociedad, 8. sıraya yükseldi. Barcelona ise 49 puanla liderliğini sürdürürken, takipçisi Real Madrid ile aradaki fark 1 puana indi.