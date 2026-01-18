Van Persie oğlu Shaqueel'i oyuna soktu, 2 gol attı! Hollanda'da nefes kesen maç

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hollanda Ligi'nin 19. haftasında Feyenoord'un sahasında Sparta Rotterdam'ı konuk ettiği maçta film gibi anlar yaşandı.Feyenoord'u çalıştıran ve koltuğu sallantıda olan Robin van Persie, takımı 3-1 gerideyken oğlu Shaqueel van Persie'yi oyunda aldı. 19 yaşındaki Shaqueel van Persie, 87 ve 88. dakikada attığı gollerle durumu 3-3'e getirdi.

İşte o nefes kesen anlar...

FEYENOORD YİNE DE KAYBETTİ

Maçı bırakmayan Sparta Rotterdam 90+4. dakikada Joshua Kitolano'nun golüyle maçı 4-3 kazandı.

Bu mağlubiyetin ardından Feyenoord'un galibiyet hasreti dört maça çıktı. 36 puanda kalan Feyenoord, lider PSV Eindhoven'in 16 puan gerisinde haftayı kapattı. Sparta Rotterdam puanını 29'a yükseltti.

Hollanda Ligi'nde gelecek hafta Feyenoord, Heracles'i ağırlayacak. Sparta Rotterdam, Utrecht'e konuk olacak.