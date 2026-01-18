CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Schouten piyasa değeri

Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Schouten piyasa değeri

Teknik özellikleri, yükselen form grafiği ve Hollanda liginde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jerdy Schouten, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelen deneyimli futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, "Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Schouten piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Jerdy Schouten istatistikleri ve kariyeri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 23:53
Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Schouten piyasa değeri

Hollanda futbolunda sergilediği etkili performansla öne çıkan Jerdy Schouten, yükselen formu ve oyun zekasıyla transfer gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Türk kulüpleriyle anılması, deneyimli orta saha oyuncusuna olan ilgiyi daha da artırıyor. Schouten hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler "Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken, özellikle yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri merak konusu oluyor. İşte Jerdy Schouten'un kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistikleri…

Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Schouten piyasa değeri

JERDY SCHOUTEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Jerdy Schouten, 12 Ocak 1997 tarihinde Hollanda'nın Spijkenisse bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine Hollanda'da devam eden Schouten 1,85 metre boyuna sahip.

Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Schouten piyasa değeri

JERDY SCHOUTEN MEVKİSİ NE?

Etkili fiziği ve teknik özellikleri ile başarılı bir performansa sahip olan Jerdy Schouten ön libero mevkisinde oynuyor. Ayrıca stoper bölgesinde de forma giyebilen Schouten, merkez orta saha mevkisinde de tercih ediliyor.

Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Schouten piyasa değeri

JERDY SCHOUTEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine ADO Den Haag'da başlayan Jerdy Schouten kariyerinde şu takımlarda oynadı:

Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Schouten piyasa değeri

2016-2017 ADO Den Haag
2017-2018 Telstar
2018-2019 Excelsior
2019-2023 Bologna
2023- PSV

Jerdy Schouten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Schouten piyasa değeri

JERDY SCHOUTEN İSTATİSTİKLERİ

Hollanda ve İtalya liglerinde yüzlerce maça çıkan Jerdy Schouten istatistikleri şöyle:

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
