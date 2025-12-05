Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetici ve futbolcular hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Başsavcı Akın Gürlek 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada operasyonların genişleyeceğinin sinyalini vermişti. Gürlek, ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabileceklerini ve futbolun temizlenmesi gerektiğini ifade etmişti.