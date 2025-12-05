CANLI SKOR ANA SAYFA
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...

Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 09:52 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 10:12
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetici ve futbolcular hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Başsavcı Akın Gürlek 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada operasyonların genişleyeceğinin sinyalini vermişti. Gürlek, ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabileceklerini ve futbolun temizlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

