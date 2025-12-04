CANLI SKOR ANA SAYFA
Bologna-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası son 16 turunda Bologna ile Parma karşı karşıya gelecek. Vincenzo Italiano yönetiminde çeyrek final biletini almayı hedefleyen ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda bir üst tura yükselmeyı amaçlayan Carlos Cuesta ve öğrencileri ise etkili bir performans ortaya koymanın yollarını arayacak. Öte yandan futbolseverler, "Bologna-Parma maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Bologna-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

04 Aralık 2025 Perşembe 12:08
Bologna-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası son 16 turunda gözler, iki köklü ekibi karşı karşıya getirecek Bologna-Parma mücadelesine çevriliyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu kritik karşılaşmada çeyrek final biletini alarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise Carlos Cuesta'nın çalıştırdığı Parma bulunuyor. Deplasmanda ortaya koyacağı performansla rakibini aşmayı ve adını bir üst tura yazdırmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, güçlü oyunu sahaya yansıtmanın peşinde. Peki, Bologna-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Bologna-Parma maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

BOLOGNA-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Parma maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

