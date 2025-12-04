CANLI SKOR ANA SAYFA
Günün maçları listesi | Bugün kimin maçı var? 4 Aralık Perşembe

Günün maçları listesi | Bugün kimin maçı var? 4 Aralık Perşembe

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. Futbolseverler hafta sonu liglerde unutulmaz maçlara konuk olurken hafta içi ise Türkiye Kupası'nın heyecanıyla ekran başına kilitleniyor. Günün önemli karşılaşmaları arasında, Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra Premier Lig'de Manchester United ve West Ham United mücadelesi olacak. İtalya Kupası'nda ise son 16 turu heyecanı yaşanacak. İşte 4 Aralık Perşembe günün maçları listesi ve yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 07:47
Günün maçları listesi | Bugün kimin maçı var? 4 Aralık Perşembe

Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga... Avrupa ve Türkiye maçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hafta sonu tüm ligler yoğun tempoya hazırlanırken hafta içi ise Ziraat Türkiye Kupası maçları futbol severleri ekran başına kilitliyor. Türkiye'nin en önemli kupa organizasyonlarından olan ZTK'da 4. Tur maçları sürerken 4 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri araştırılıyor. İşte bugünün maç takvimi...

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

4 Aralık Perşembe günü, futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla devam ediyor. Bugün oynanacak 4. Tur maçları kapsamında, birbiriyle eşleşen 12 takım kupa yolunda önemli bir adım için mücadele edecek. ZTK maçlarının yanı sıra İngiltere Premier Lig'de de Manchester United ile West Ham United maçı oynanacak. Nefes kesici müsabakalara İtalya Kupası'nın son 16 Turu heyecanı da eklenecek.

Bugünün maçları listesi 4 Aralık 2025

GÜNÜ MAÇLARI LİSTESİ 4 ARALIK PERŞEMBE

Ziraat Türkiye Kupası - 4.Tur

13:00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (ASPOR)

13:30 Boluspor-Kahta 02 Spor (ASPOR)

13:30 Fethiyespor-Bandırmaspor (ASPOR)

15:30 Iğdır FK-Orduspor 1967 SK (ASPOR)

18:00 Silifke Belediye Spor-Antalyaspor (ASPOR)

20:30 Çorum FK-Alanyaspor (ASPOR)

İngiltere - Premier Lig

23:00 Manchester United-West Ham United (beIN Sports 3)

İtalya - Kupa Son 16 Turu

20:00 Bologna-Parma (TRT Tabii Spor)

23:00 Lazio-Milan (TRT Spor)

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
