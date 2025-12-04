Yalova FK-Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Yalova FK 77 SK-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Yalova FK 77 SK ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getiriyor. Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen Gaziantep FK, sergilediği etkili oyunla dikkat çekerken, kupada da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, zorlu Yalova deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak adını gruplara yazdırma hedefiyle hazırlanıyor. 3. Lig ekibi Yalova FK 77 SK'nın güçlü rakibi karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı da futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, Yalova FK-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YALOVA FK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Yalova FK-Gaziantep FK maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak.

YALOVA FK-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yalova FK-Gaziantep FK maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YALOVA FK-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

YALOVA FK-GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ

TFF, Yalova FK 77 SK-Gaziantep FK maçı hakeminin Berkay Erdemir olduğunu açıkladı. Erdemir'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Barış Çiçeksoyu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Erdal Yılmaz üstlenecek.