Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı!

Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı!

Kasımpaşa, Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 18:24 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 18:57
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı!

Kasımpaşa, Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız'ın da katıldığı imza töreni kulüp tesislerinde gerçekleşti.

Törende Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa, Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına kısa sürede başlayacak.

İŞTE KASIMPAŞA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

