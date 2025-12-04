CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Lazio-Milan MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio-Milan MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası son 16 turunda Lazio ile Milan karşı karşıya gelecek. Maurizio Sarri yönetiminde güçlü rakibine karşı çeyrek final biletini almayı hedefleyen Lazio, kupada ilerlemenin hesaplarını yapıyor. 13 maçtır kaybetmeyen Massimiliano Allegri ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda etkili performanslarını sürdürmeyi amaçlıyor. Öte yandan futbolseverler, "Lazio-Milan maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lazio-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 14:14
Lazio-Milan MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası'nda son 16 turu, nefesleri kesecek bir eşleşmeye sahne oluyor. Turnuvada adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Lazio, Teknik Direktör Maurizio Sarri önderliğinde sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Başkent temsilcisi, güçlü rakibi karşısında turu geçebilmek için tüm planlarını kusursuzca yapıyor. Diğer tarafta ise formda bir Milan var. Massimiliano Allegri yönetiminde tam 13 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-siyahlılar, deplasmanda da bu etkileyici seriyi sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Lazio-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Lazio-Milan maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LAZIO-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Lazio-Milan maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-MILAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

LAZIO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao.

