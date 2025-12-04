CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Fethiyespor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. 2. Lig'de mücadele eden Muğla ekibi evinde oynayacağı maçta gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Hem Süper Lig yolunda hem de kupada başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Balıkesir temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 09:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fethiyespor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda futbol heyecanı bu kez Fethiye'de yaşanacak. Fethiyespor ile Bandırmaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele, hem tur atlama mücadelesi hem de iki takımın sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. 2. Lig'de yoluna devam eden Fethiyespor, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak güçlü rakibini mağlup edip adını gruplara yazdırmanın planlarını yapıyor. Diğer tarafta ise Bandırmaspor cephesi var. Hem Süper Lig yarışında güçlü bir performans sergilemek isteyen hem de kupada başarı hedefleyen Balıkesir ekibi, Fethiye deplasmanında hata payı bırakmadan sahaya çıkmayı amaçlıyor. Peki, Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FETHİYESPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Fethiyespor-Bandırmaspor maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak Fethiyespor-Bandırmaspor maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Boey için istenen rakam belli oldu!
Reklam / İdefix
DİĞER
Rafa Silva krizi sona mı eriyor? Portekizliden Beşiktaş'a yeni haber...
Bahçeli'den CHP'ye yolsuzluk ve İmralı tepkisi: Korktular kaçtılar!
F.Bahçe'de ayrılık! Brezilya ve İtalya'dan talipleri var
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor! Kura çekimi... Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor! Kura çekimi... 10:19
G.Saray evinde Samsun'u konuk ediyor! G.Saray evinde Samsun'u konuk ediyor! 10:13
Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı detayları Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı detayları 10:12
Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman? Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman? 09:49
Boey için istenen rakam belli oldu! Boey için istenen rakam belli oldu! 09:40
Dünya Kupası'nda kura çekimi zamanı! Dünya Kupası'nda kura çekimi zamanı! 09:30
Daha Eski
Buruk’tan flaş karar! Buruk’tan flaş karar! 09:17
Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman? Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman? 09:16
Singo'dan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi... Singo'dan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi... 09:09
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 09:09
Yalova FK-Gaziantep FK maçı detayları Yalova FK-Gaziantep FK maçı detayları 09:05
F.Bahçe'de ayrılık! Brezilya ve İtalya'dan talipleri var F.Bahçe'de ayrılık! Brezilya ve İtalya'dan talipleri var 09:02