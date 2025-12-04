Fethiyespor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda futbol heyecanı bu kez Fethiye'de yaşanacak. Fethiyespor ile Bandırmaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele, hem tur atlama mücadelesi hem de iki takımın sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. 2. Lig'de yoluna devam eden Fethiyespor, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak güçlü rakibini mağlup edip adını gruplara yazdırmanın planlarını yapıyor. Diğer tarafta ise Bandırmaspor cephesi var. Hem Süper Lig yarışında güçlü bir performans sergilemek isteyen hem de kupada başarı hedefleyen Balıkesir ekibi, Fethiye deplasmanında hata payı bırakmadan sahaya çıkmayı amaçlıyor. Peki, Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FETHİYESPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Fethiyespor-Bandırmaspor maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak Fethiyespor-Bandırmaspor maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.