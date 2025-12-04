Çorum FK-Alanyaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Çorum'da futbol tutkusunu yeniden alevlendirecek heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Çorum FK ile Alanyaspor'u karşı karşıya getirecek bu kritik maç, her iki takım açısından da sezonun gidişatını etkileyebilecek önemde. Son 2 resmi maçından puansız ayrılan Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kupada moral bulmak ve güçlü rakibini saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Alanyaspor cephesinde ise çıkış arayışı hakim. Joao Pereira yönetimindeki Akdeniz ekibi, son 4 maçında galibiyet yüzü göremedi. Peki, Çorum FK-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Çorum FK-Alanyaspor maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

ÇORUM FK-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Çorum FK-Alanyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum FK-Alanyaspor maçı hakemi Burak Demirkıran oldu. Demirkıran'ın yardımcılıklarını Harun Reşit Güngör ve Haydar Avcı üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Aykut Sergin yapacak.