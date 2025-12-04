EuroLeague Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Efes, EuroLeague'in kritik mücadelesinde sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Taraftarlar ve basketbolseverler, maçın tarihini, başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak? Bu karşılaşma, EuroLeague sıralamaları açısından büyük önem taşıyor ve canlı yayın bilgileriyle birlikte tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

EUROLEAGUE 14. HAFTA MAÇLARI

EuroLeague 2025-2026 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 14. hafta maçları 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, 14. haftada sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Real Madrid karşılaşması 4 Aralık Perşembe günü İstanbul'da oynanacak ve 20.15'te başlayacak.

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, her iki kanaldan mücadeleyi takip edebilecek.

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Anadolu Efes, EuroLeague'de geride kalan 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Sahasında oynadığı 7 maçta ise 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Son maçında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya 102-66 skorla mağlup olmuştu.

Real Madrid ise oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile lige devam ediyor. Deplasmanda çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan İspanyol ekibi, son maçında Hapoel Tel Aviv'i 75-74 skorla mağlup etti.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçta Anadolu Efes, 74-64'lük skorla galip gelmişti. Sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Anadolu Efes, 79-73 skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçlar, İstanbul'daki maçta Anadolu Efes'in avantajlı olduğunu gösteriyor.

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6