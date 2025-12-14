Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta, dev bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getirecek bu kritik karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta iki ekip de hata payını minimumda tutarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ligde topladıkları 19 puanla 3.'lük koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Anadolu Efes ise 16 puanla 7. sırada yer alırken, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek zirveyle arasındaki farkı azaltmanın peşinde.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Sayı: 89.80 - 87.40

Serbest atış: %77.57 - %72.3

Ribaund: 33.50 - 34.40

Asist: 19.90 - 22.30

Top çalma: 7.00 - 7.50

Blok: 1.30 - 3.40

Top kaybı: 11.10 - 11.50

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES İSTATİSTİK LİDERLERİ

Sayı: Talen Horton-Tucker 15.50 - 14.25 Ercan Osmani

Ribaund: Nicolo Melli 5.25 - 6.50 Ercan Osmani

Asist: Wade Baldwin IV 6.88 - 6.50 Shane Larkin

Top çalma: Talen Horton-Tucker 1.17 - 2.00 Shane Larkin

Blok: Khem Birch 0.57 - 1.30 Brice Dessert

ANADOLU EFES MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI