Haberler NBA NBA'de finalin adı belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finale yükseldi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 11:18
NBA Kupası yarı finallerine ev sahipliği yapan Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da Orlando Magic-New York Knicks ve Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs maçları oynandı. Knicks'in Magic'i 132-120 yendiği mücadelede 40 sayı, 8 asist üreten Jalen Brunson, galibiyetin mimarı oldu. Karl-Anthony Towns 29 sayı, 8 ribaunt ve OG Anunoby 24 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Magic'te ise Jalen Suggs'ın 26 ve Paolo Banchero'nun 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Büyük çekişmeye sahne olan bir diğer karşılaşmada ise Spurs, Thunder'ı 111-109 mağlup etti. Devin Vassell'in 23, Stephon Castle, De'Aaron Fox ve Victor Wembanyama'nın 22'şer sayısı, Spurs'ün galibiyetinde önemli rol oynadı. Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 29, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in 17'şer sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Spurs ile Knicks arasındaki NBA Kupası finali, 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 04.30'da oynanacak.

