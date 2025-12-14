Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

Ara transfer dönemi öncesi Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak isteyen Galatasaray, belirlediği mevkilere takviye yapmak ve sezonun ikinci yarısına güçlü başlamak üzere harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, yedek kaleci transferi doğrultusunda PSG'nin 26 yaşındaki Rus elvideni Matvey Safonov'u gündemine aldı. İşte detaylar...
Galatasaray'da devre arasında belirlenen mevkilere takviye yapılmak üzere pazar araştırması sürüyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Monaco maçında yedikleri talihsiz golün ardından yedek kaleci transferi yapma kararı aldı.
Monaco maçına kurtardığı penaltı ile damga vuran Uğurcan Çakır, yaşadığı sakatlığın ardından 68. dakikada yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı. Güvenç, karşılaşmaya dahil olmasının 5. saniyesinde gol yemiş ve yaşanan bu talihsiz olay maçın ardından gündem olmuştu.
Alınan bu mağlubiyet ile birlikte G.Saray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 biletinin riske girmesinin ardından yedek kaleci transferi için düğmeye basıldı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Cimbom, bu doğrultuda PSG'nin ikinci kalecisi Matvey Safonov'u takibe aldı.
Haberde Safonov'un PSG'de as kaleci olmak üzere mücadele etmesine rağmen ara transfer döneminde veya yaz döneminde ayrılma ihtimalini de göz ardı etmediği açıklandı.
26 yaşındaki Rus eldivenin Galatatasaray'a olası bir transferinde Spartak Moskova ile birkaç Suudi Arabistan takımının rakip olabileceği aktarıldı.
Bu sezon yalnızca 3 maçta ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca fileleri koruyan Safonov, bu maçların 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.
Sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek olan file bekçisinin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.