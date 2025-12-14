CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

Ara transfer dönemi öncesi Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak isteyen Galatasaray, belirlediği mevkilere takviye yapmak ve sezonun ikinci yarısına güçlü başlamak üzere harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, yedek kaleci transferi doğrultusunda PSG'nin 26 yaşındaki Rus elvideni Matvey Safonov'u gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 11:11
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

Galatasaray'da devre arasında belirlenen mevkilere takviye yapılmak üzere pazar araştırması sürüyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Monaco maçında yedikleri talihsiz golün ardından yedek kaleci transferi yapma kararı aldı.

Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

Monaco maçına kurtardığı penaltı ile damga vuran Uğurcan Çakır, yaşadığı sakatlığın ardından 68. dakikada yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı. Güvenç, karşılaşmaya dahil olmasının 5. saniyesinde gol yemiş ve yaşanan bu talihsiz olay maçın ardından gündem olmuştu.

Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

Alınan bu mağlubiyet ile birlikte G.Saray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 biletinin riske girmesinin ardından yedek kaleci transferi için düğmeye basıldı.

Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Cimbom, bu doğrultuda PSG'nin ikinci kalecisi Matvey Safonov'u takibe aldı.

Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

Haberde Safonov'un PSG'de as kaleci olmak üzere mücadele etmesine rağmen ara transfer döneminde veya yaz döneminde ayrılma ihtimalini de göz ardı etmediği açıklandı.

Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

26 yaşındaki Rus eldivenin Galatatasaray'a olası bir transferinde Spartak Moskova ile birkaç Suudi Arabistan takımının rakip olabileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

Bu sezon yalnızca 3 maçta ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca fileleri koruyan Safonov, bu maçların 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

Sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek olan file bekçisinin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

