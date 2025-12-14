Galatasaray'dan Matvey Safonov takibi! Monaco maçından ders alındı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Cimbom, bu doğrultuda PSG'nin ikinci kalecisi Matvey Safonov'u takibe aldı.

Haberde Safonov'un PSG'de as kaleci olmak üzere mücadele etmesine rağmen ara transfer döneminde veya yaz döneminde ayrılma ihtimalini de göz ardı etmediği açıklandı.