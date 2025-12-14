CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Esenler Erokspor'dan kritik puan kaybı!

Esenler Erokspor'dan kritik puan kaybı!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 15:38
Esenler Erokspor'dan kritik puan kaybı!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı. İlk 45 dakikası golsüz geçen maçın 2. yarısında taraflar fileleri sarsmayı başarsa da 90 dakikanın sonunda iki takımın da birbirine üstünlük kuramaması sonucu mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Ev sahibi takımın golünü 66. dakikada Dimitri Kévin Cavare (kendi kalesine) kaydetti. Konuk ekipte 1 puanı kurtaran golü 83. dakikada penaltıdan Hamza Catakovic attı.

Bu sonuç ile birlikte 32 puana yükselen Esenler Erokspor, zirve yarışında tökezledi ve 2. sırada kaldı. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 22 puan ile 11. sıraya yükseldi.

