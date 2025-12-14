Beşiktaş'tan maç sonu VAR tepkisi! "Gerekeni yapacağız"

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, 3-3 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıç, mücadelenin VAR hakemine tepki gösterdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç:

"VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi.

Son olarak Murat Kılıç, "Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız." dedi.