Beşiktaş'tan maç sonu VAR tepkisi! "Gerekeni yapacağız"

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlıların Asbaşkanı Murat Kılıç dev maçın ardından VAR hakemine tepki gösterdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 23:40 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 23:41
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, 3-3 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıç, mücadelenin VAR hakemine tepki gösterdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç:

"VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi.

Son olarak Murat Kılıç, "Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız." dedi.

