Ziraat Türkiye Kupası
Tammy Abraham: Ufak hatalar yapmasaydık...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 22:59
Tammy Abraham: Ufak hatalar yapmasaydık...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Mücadele sonrası siyah-beyazlı ekibi mücadelede 1-0 öne geçiren golü kaydeden Tammy Abraham, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TAMMY ABRAHAM'IN AÇIKLAMALARI

"Ben takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Trabzon'un ne kadar zor olduğunu söylemişlerdi, zor bir deplasman burası. İlk 25 dakika çok iyi pres yaptık, çok iyi fırsatlar yakaladık. 3 gol attık. Sonrasında futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Ufak hatalar yaptık, yapmasaydık çok daha puanımız olabilirdi bu sezon ama takımımla gurur duyuyorum, iyi savaştık bugün.

Takımımızda iyi kalpli, savaşan oyuncular var. Taraftarlarımız bunu görmüşlerdir. Bugün kazanabilirdik ama bazen böyle olabiliyor. Biz sürekli savaşıyoruz. Ben savaşı bırakmayan, pes etmeyen biriyim. Defans olur, hücum olur; sürekli olarak takıma yardım etmek istiyorum. Bugün çok fazla savaştık. Böyle bir maçta 10 kişiyle mağlup olmadık."

