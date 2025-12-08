En önemli koz Cerny

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çeken Vaclav Cerny, bu akşam Gaziantep FK sınavında siyah-beyazlı takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Takım arkadaşlarına etkili servisler yapan Çekyalı kanat oyuncusu, bu sezon Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçlarında 1'er asiste imza attı. Forma şansı bulduğu 10 karşılaşmada 5 asist yapan yıldız futbolcu, Trendyol Süper Lig'deki tek golünü 7'nci hafta Kocaelispor karşısında atmıştı. Beşiktaş sezon başında Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan transfer ettiği Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.