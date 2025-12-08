CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş En önemli koz Cerny

En önemli koz Cerny

Antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çeken Vaclav Cerny, bu akşam Gaziantep FK sınavında siyah-beyazlı takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:52
En önemli koz Cerny

Antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çeken Vaclav Cerny, bu akşam Gaziantep FK sınavında siyah-beyazlı takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Takım arkadaşlarına etkili servisler yapan Çekyalı kanat oyuncusu, bu sezon Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçlarında 1'er asiste imza attı. Forma şansı bulduğu 10 karşılaşmada 5 asist yapan yıldız futbolcu, Trendyol Süper Lig'deki tek golünü 7'nci hafta Kocaelispor karşısında atmıştı. Beşiktaş sezon başında Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan transfer ettiği Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

