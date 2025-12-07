Real Madrid evinde Celta Vigo'ya mağlup oldu! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'nın 15. haftası dikkat çeken bir maça sahne oldu. La Liga'da zirve mücadelesi veren Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Milli yıldızımız Arda Güler'in de ilk 11'de sahay çıktığı maçta Real Madrid sahasında Celta Vigo'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmada Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri; 54. dakika ile 90+3. dakikalarda Swedberg kaydetti.

Mücadelede Real Madrid'den Garcia ve Carreras gördükleri kırmızı kartla cezalı duruma düştüler.

Ayrıca maçta milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı ve 74. dakikada yerini Gonzalo'ya bıraktı.