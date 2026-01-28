CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol İngiliz basınından bomba iddia! Türk takımları Maguire'a talip

İngiliz basınından bomba iddia! Türk takımları Maguire'a talip

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Harry Maguire için Manchester United yönetimi net karar veremedi. Menajerinin Türkiye ve İtalya'daki kulüplerle temasa geçtiği belirtilirken İngiliz stoperin önceliği hala Manchester United. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 16:10
İngiliz basınından bomba iddia! Türk takımları Maguire'a talip

Manchester United'da Harry Maguire belirsizliği sürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli savunmacı için İngiliz devinin henüz uzatma teklifinde bulunmaması, oyuncu cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

İngiliz basınından bomba iddia! Türk takımları Maguire'a talip

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre; Maguire'in menajeri, kontratın bitimine yaklaşılmasıyla birlikte Türkiye ve İtalya'daki bazı kulüplerle temas kurdu. Görüşmelerin şu aşamada tanışma seviyesinde kaldığı, oyuncunun yurt dışı opsiyonlarına sıcak bakıp bakmadığının ise netleşmediği ifade edildi.

İngiliz basınından bomba iddia! Türk takımları Maguire'a talip

Öte yandan 32 yaşındaki stoperin Manchester'daki yaşamından memnun olduğu ve ana hedefinin Manchester United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi potasına taşımak olduğu vurgulandı. Bu nedenle Maguire'in önceliği, kulüpten gelecek olası bir sözleşme teklifini değerlendirmek.

İngiliz basınından bomba iddia! Türk takımları Maguire'a talip

Maguire, 2019 yazında Leicester City'den Manchester United'a 87 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Bu transferle bir dönem dünyanın en pahalı stoperi unvanını taşıyan İngiliz savunmacı, 2023'te Josko Gvardiol'un 90 milyon euroluk transferine kadar zirvedeki yerini korumuştu.

İngiliz basınından bomba iddia! Türk takımları Maguire'a talip

İŞTE O HABER

