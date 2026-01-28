İngiliz basınından bomba iddia! Türk takımları Maguire'a talip

Manchester United'da Harry Maguire belirsizliği sürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli savunmacı için İngiliz devinin henüz uzatma teklifinde bulunmaması, oyuncu cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre; Maguire'in menajeri, kontratın bitimine yaklaşılmasıyla birlikte Türkiye ve İtalya'daki bazı kulüplerle temas kurdu. Görüşmelerin şu aşamada tanışma seviyesinde kaldığı, oyuncunun yurt dışı opsiyonlarına sıcak bakıp bakmadığının ise netleşmediği ifade edildi.