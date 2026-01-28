İngiliz basınından bomba iddia! Türk takımları Maguire'a talip
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Harry Maguire için Manchester United yönetimi net karar veremedi. Menajerinin Türkiye ve İtalya'daki kulüplerle temasa geçtiği belirtilirken İngiliz stoperin önceliği hala Manchester United. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 16:10
Maguire, 2019 yazında Leicester City'den Manchester United'a 87 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Bu transferle bir dönem dünyanın en pahalı stoperi unvanını taşıyan İngiliz savunmacı, 2023'te Josko Gvardiol'un 90 milyon euroluk transferine kadar zirvedeki yerini korumuştu.
