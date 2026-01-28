Avustralya Açık yari finalde Jannik Sinner Novak Djokovic'in rakibi oldu!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın 11. gününün akşam seansında çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası Sinner, dünya 8 numarası Shelton'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sinner, finale kalma mücadelesinde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.