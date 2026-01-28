Elias Charalambus'tan Fenerbahçe itirafı! "Şu ana kadar..."

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak FCSB'de teknik direktör Elias Charalambus, şu ana karşılaştıkları rakipler arasında en güçlüsüyle oynayacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 17:11
Baza Sportiva Tesisleri'ndeki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Charalambus, Romanya'da kaza geçiren ve hayatını kaybeden PAOK taraftarlarına değinerek sözlerine başladı.

Kendisinin futbolculuk döneminde PAOK'ta forma giydiğini hatırlatan 45 yaşındaki teknik adam, "Çok üzgünüm. Yunanistan halkına başsağlığı diliyorum. Aileleri adına çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek devam eden Charalambus, "Fenerbahçe, şu ana kadar karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi diyebilirim. Şimdiye kadarki sonuçlarımıza baktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını görüyoruz. Yarın karakter göstermeliyiz. Çok zor olduğunu biliyoruz. Bu futbol ve savaşmak zorundayız. Yarın bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Futbolda ne olacağını hizbir zaman bilemeyiz. Çok zorlu bir maç olduğunu biliyoruz. Biz büyük bir kulübüz. Nasıl olacağını göreceğiz. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı memnun değilim. Bunu değiştirmek istiyoruz. Taraftarlarımız şuna emin olsunlar, bunun için çaba sarf ediyoruz. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Keşke yarın bazı şeyler bizim elimizde olsaydı. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Taraftarlarımız bize kızgın ve bu normal. Oyuncular da bunun farkında. Bunu değiştirmeye ve düzeltmeye çalışacağız." dedi.

"KİMİN NE DEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM"

Takımın kötü gidişatıyla ilgili konuşan Güney Kıbrıs'lı teknik adam, sorumluluklarının bilincinde olduğunu dile getirdi.

Takımın sahibi Gigi Becali'nin tesislere gelerek futbolcularla konuştuğunu vurgulayan Charalambus, "Patron ilk kez buraya geldi. 3 yıldır buradayım ve ilk kez böyle bir şey gördüm. Bu onun takımı. Takımla konuştu, neler istediğini söyledi. Onun durumuna saygı duymamız gerekiyor. Onun hissettiklerini ben de hissediyorum. Her şeyi gelip yüz yüze söyledi." diye konuştu.

Görevi bırakıp bırakmayacağıyla ilgili de konuşan Charalambus, "Buradan ayrılmak benim için çok kolay. Ben sorumluluğumu alıyorum. Ayrılmaya açığım ama benim karakterimde bırakıp gitmek yok. Burada işimin başındayım ve görevimi yapıyorum. Kim olduğumu biliyorum, neler yaptığımı biliyorum ve bu benim için yeterli. Oyunculara saygım var, onlar da bana saygı duyuyor. Elias Charalambus çok güçlüdür. Kimin ne dediğini umursamıyorum." ifadelerini kullandı.

DARIUS OLARU: ELİMİZDEN GELENİ YAPARAK KAZANACAĞIZ

Teknik direktör Elias Charalambus ile basın toplantısında yer alan takım kaptanı Darius Olaru, takımın üst tura yükselme şansının çok zor olduğunu vurguladı.

Yarınki maçın önemini bildiklerini ve bunun bilinciyle sahaya çıkacaklarını dile getiren Olaru, "Yarınki maçın çok önemli olduğunu biliyoruz. Şansımızın az olduğunu da biliyorum. Yeni yılda hem lige hem de Avrupa Ligi'ne çok kötü başladık. Kalbimin en derinliklerinde hissediyorum ki, üst tura çıkacağız. Yarın sahada olacağım ve üst tura çıkmak için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

Zor durumda olduklarının altını çizen Olaru, "Üst tura çıkmak kolay değil. Sonuçlarımızı düzeltmemiz gerektiğini de biliyoruz. Yarın sahada en iyimizi yapacağız ve umuyorum ki üst tura çıkacağız. Fenerbahçe'nin çok fazla önemli oyuncusu var. Ancak biz de iyi bir takımız ve yarın elimizden geleni yaparak kazanacağız." açıklamasını yaptı.

