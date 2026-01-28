CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jhon Duran'ın sakatlığında son durum ne? Domenico Tedesco açıkladı!

Jhon Duran'ın sakatlığında son durum ne? Domenico Tedesco açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolculardan Fred, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son haftasında FCSB ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 18:47 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 19:20
Jhon Duran'ın sakatlığında son durum ne? Domenico Tedesco açıkladı!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolculardan Fred, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

FCSB HAKKINDA

"Bize karşı her rakip, kim olursa olsun, yüksek motivasyon ile oynuyorlar. Hala 24'te bitirme ihtimalleri var, motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz yarın. Savaşçı bir takım, sonuna kadar pes etmiyorlar. İyi bir stadyumları var, kalabalık bir stadyumda oynayacağız. İyi bir maç oynamak ve yolumuza devam etmek istiyoruz."

"DURAN ANTRENMANI TAMAMLADI FAKAT..."

"Jhon Duran, bugün antrenmanı tamamladı fakat daha sonra ağrı şikayeti oldu. Kontrolleri beklememiz gerekiyor. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Nasıl bir takımla çıkacağımız konusunu bu akşam konuşacağız."

"JAYDEN SOL BEKTE MÜMKÜN AMA..."

"Bu oyuncuların (Levent Mercan ve Archie Brown) bireysel antrenmanlara dönmesi bizler için iyi bir haber ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ondan sonra takıma dönebilecekler. 6 hafta boyunca iki sol bekin de sakat olması kolay değil. Mert Müldür, Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik. Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Milan ve Jayden ile ortada iyi bir ikili yakaladık ve yarın Milan zaten yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Merkezi, özellikle stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlarda genelde stoperler fittir. Bu konuda çok fazla değişiklik yapmak kolay değildir. Merkezde iyi bir çift yakaladık. Jayden bana kendisi gelip ihtiyaç durumunda sol bekte oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için pozitif bir durum. Merkezdeki oyuncular çok önemli. Bir tanesi zaten cezalı. Jayden, sol bekte mümkün ama başka pozisyonlarda başka sorunlar çıkabilir bu kez."

"Bu maç için sabırsızlanıyoruz."

"DAHA ÖNCE TECRÜBE ETMEDİM"

"Teknik kararlara kulübün sahibinin veya başkanın karışmasını tecrübe etmedim. Bu yüzden maşallah."

Fred'in açıklamaları ise şu şekilde:

"KİM OYNARSA OYNASIN..."

"Guendouzi oynamayacak maalesef. Gelir gelmez çok iyi başlangıç yaptı. Son maçta İsmail ağrı hissetti. Kimin oynayacağına hocamız karar verecek. Kim oynarsa oynasın iyi oynayacak. Buraya kazanmak için geldik. İyi bir kadromuz var. Kimin oynayacağını bilmiyorum ama yarını bekleyeceğiz ve iyi bir maç çıkartmak için elimizden geleni yapacağız."

LUCESCU HAKKINDA

"Lucescu, Avrupa'da bana güvenen ilk antrenördü. Kendisine minnettarım. Çok iyi bir teknik direktör. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Hem harika bir insan hem de çok iyi bir teknik direktör."

SON DAKİKA
