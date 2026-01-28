CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Eskihellaç en güçlü yönünü açıkladı

Trabzonspor’un başarılı isimlerinden Mustafa Eskihellaç, “Sahadaki en güçlü yönüm hızım, biraz da inadım ve asla bırakmayışım” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 15:19
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor Kulüp Dergisi'nin 236'ncı sayısına konuk oldu. Futboldan hayata bakışına, şehirle kurduğu bağdan takım içindeki dostluklara kadar samimi açıklamalarda bulunan Eskihellaç, "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey kısa vadede gol ve asist yapmak, maç kazanmak; uzun vadede ise şampiyonluk yaşamaktır" ifadelerini kullandı.

Efsane bir isimle sohbet etme şansı olsa Özkan Sümer'i tercih edeceğini belirten bordo-mavili futbolcu, "Ondan öğreneceğim çok şey vardı ama hiç nasip olmadı" derken, günümüzden bir isim sorulduğunda ise Lionel Messi yanıtını verdi. Profesyonel futbolculuğun en zor tarafını ciddi sakatlıklar ve yakın çevresinin en özel günlerinde yanlarında olamamak olarak tanımlayan Eskihellaç, Trabzon'da en sevdiği şeyin ise "anlık samimiyetler" olduğunu söyledi. Eskihellaç, "Mesela birbirini tanımayan iki insanın dolmuştaki o içten sohbetleri" dedi.

'TRABZONSPOR FORMASIYLA İLK MAÇIMI UNUTMAM'

Kariyerindeki en üzücü maçın Elazığspor formasıyla İstanbulspor'a karşı oynadıkları ve berabere biten karşılaşma olduğunu dile getiren Eskihellaç, en mutlu anının ise Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maç olduğunu belirterek, "Bunun tarifi asla yok" dedi. Elazığspor'da attığı gollerin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden bordo-mavili oyuncu, özellikle Balıkesirspor ve Karabükspor maçlarındaki gollerini unutamadığını söyledi. Zamanda yolculuk yapma şansı olsa 1996 yılında oynanan Fenerbahçe maçında sahada olmak isteyeceğini de ekledi.

ANTRENMANLARDA DAR ALANDA ÇİFT KALE

Futbolcu olmasaydı mutlaka asker olmak isteyeceğini dile getiren Eskihellaç, yaşam felsefesini ise "Pozitiflik. Gerçekçilikten kopmadan olaylara iyi yönden bakmak ve her zaman ümit etmek" sözleriyle özetledi. Sahada kendisini en çok rakibin sağlığını hiçe sayarak yapılan kasti faullerin sinirlendirdiğini söyleyen bordo-mavili oyuncu, antrenmanlarda dar alanda çift kaleyi tercih ettiğini ifade etti. Final maçında son dakikada serbest vuruş kullanacak ismin Hami Mandıralı olması gerektiğini belirten Eskihellaç, günümüzden bir isim olarak ise Zubkov'u gösterdi.

TAKIM ARKADAŞLARINI DEĞERLENDİRDİ

Trabzonspor'daki takım arkadaşlarını da değerlendiren Mustafa Eskihellaç, en çalışkan oyuncu olarak Onuralp'i, en yetenekli isim olarak Kazeem Olaigbe'yi, en çılgın oyuncu olarak Serdar Saatçi'yi gösterdi. En dakik isimlerin Okay ve Ozan olduğunu söyleyen Eskihellaç, en fazla yemek yiyenlerin Ahmet Doğan ve Tim olduğunu belirtti. En kötü şarkı söyleyenin Boran olduğunu ifade eden bordo-mavili oyuncu, takımın en sessiz isimlerini Batagov ve Muçi olarak sıralarken, en hırslı oyuncunun ise Savic olduğunu söyledi. Sahada en iyi anlaştığı oyuncunun Edin Visca olduğunu dile getiren Eskihellaç, en duygusal oyuncunun Muçi, en iyi giyinenin Okay, en kötü giyinenin ise Kazeem Olaigbe olduğunu ifade etti.

DİĞER
