Tedesco'dan Skriniar'in yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin FCSB 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 8. hafta maçında FCSB ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibini devirerek lig aşamasını üst sıralarda tamamlamak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-lacivertlilerin FCSB maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 14:23
KUPA 2'DE 156. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 155 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 193 gole engel olamadı.
RUMEN TAKIMLARIYLA 11. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Romanya temsilcileri ile UEFA organizasyonunda 10 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler en fazla Steaua Bükreş (FCSB) ile rakip olurken; FC Arges, Vaslui ve Petrolul Ploiesti ile de 2'şer kez karşı karşıya geldi. Kanarya, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
SKRINIAR CEZALI
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak stoper mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçta da görev yapan Skriniar, 3 maçta sarı kart gördü.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Cezalı Skriniar'ın dışında sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan'ın tedavileri sürüyor. Son oynanan Göztepe maçı öncesi ağrısı bulunan Edson Alvarez ile sakatlanarak kenara gelen İsmail Yüksek'in son durumuna teknik heyet karar verecek. Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise statü gereği forma giyemeyecek.
RUMEN EKİBİ TÜRK TAKIMLARINI 5 KEZ YENDİ
Rumen ekibi bugüne kadar Türk temsilcileriyle 11 maça çıktı. Eski ismiyle Steaua Bükreş, bugüne kadar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Osmanlıspor ile oynadı. Söz konusu maçlarda 5 kez sahadan galibiyetle ayrılan Rumenler, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı.
FCSB ROMANYA LİGİ'NDE 11. SIRADA
FCSB, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 31 puan topladı. Elias Charalambous yönetimindeki takım ilk 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, sonrasında ise yükselişe geçti. Ligde 11. sırada yer alan mavi-kırmızılılar, son 2 maçında mağlubiyet yaşadı. Rumen ekibi 23 maçta rakip filelere 32 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.
NENAD MINAKOVIC DÜDÜK ÇALACAK
FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ile Bosko Bozovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Momcilo Markovic üstlenecekken, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic eşlik edecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Rumen ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilern FCSB maçı 11'i...
EDERSON, MERT, YİĞİT EFE, OOSTERWOLDE, SEMEDO, İSMAİL, FRED, ASENSIO, KEREM, NENE, TALISCA
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.