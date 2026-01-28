Tedesco'dan Skriniar'in yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin FCSB 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, perşembe günü TSİ 23.00'te FCSB ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Mavi-kırmızılılar ise 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6 puan topladı ve averajla 29. sırada yer alıyor. Tedesco'nun öğrencileri bu turnuvada son olarak Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Play-off oynamayı garantileyen Fenerbahçe, Romanya'da galibiyet elde ederek lig aşamasını üst sıralarda bitirmek istiyor.