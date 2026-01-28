Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine yer alan yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdüren yönetim, Kante'nin alternatifini İtalya'da buldu.
Fenerbahçe'nin hedefindek isim, Milan'ın 27 yaşındaki ön liberosu Youssouf Fofana...
İtalyan ekibi, daha önce Fofana için tekliflere olumsuz yaklaşmıştı ancak teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ayrılığa onay vermesinin ardından Fransız yıldızı 30 milyon Euro'ya satış listesine koydu.
Milan'ın bu hareketi sonrasında Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldız için girişimlere başladı.
Fofana her ne kadar ayrılmak istemese de Allegri oyuncuyu kadroda düşünmüyor ve bunu da öğrencisine iletti.
Fenerbahçe transfer komitesi; birkaç gün içinde İtalya'ya gidecek ve hem Milan'la hem de oyuncunun temsilcisiyle masaya oturacak.
Sarı-lacivertliler, Fransız orta sahayı ikna ettiği an transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hafta sonuna kadar transfer netleşecek.
HEDEFİ DÜNYA KUPASI
Fofana, 2024'ten bu yana Fransa Milli Takımı'na seçilemiyor. Bunun da nedeni istikrarlı bir görüntü sergileyememesi. Oyuncu, Dünya Kupası'nda yeniden yer almak için süreklilik sağlamak zorunda. Fenerbahçe, forma garantisi de oyuncuya vermeyi düşünüyor.
BU SEZON 21 MAÇ
Youssouf Fofana, Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 18, İtalya Kupası'nda 2 ve Supercoppa Italiana'da 1 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı, 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
